"Мослекторий": Анастасия Белякова – об истории Царского Села

Когда было основано Царское Село и почему императрицы неоднократно перестраивали его? Как на царскосельскую ферму попадали слоны и верблюды и кто из императоров больше всего любил за ними ухаживать?

Что похитили немецкие солдаты из Царского Села во время Великой Отечественной войны и насколько точно реставраторам удалось восстановить резиденцию?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет искусствовед Государственного исторического музея Анастасия Белякова.