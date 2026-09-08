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08 сентября, 01:00

Наука

"Мослекторий": Кирилл Базаров – об открытиях Эйнштейна

"Мослекторий": Кирилл Базаров – об открытиях Эйнштейна

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Какое отношение Альберт Эйнштейн имеет к навигаторам и камерам смартфонов? Как без высокоточных телескопов ему удалось описать космос? Почему слуховым аппаратом, который придумал ученый, никто не пользовался? И какие еще бытовые приборы создал великий гений?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник МФТИ, доцент кафедры теоретической ядерной физики НИЯУ МИФИ Кирилл Базаров.

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