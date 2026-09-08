"Мослекторий": Кирилл Базаров – об открытиях Эйнштейна

Какое отношение Альберт Эйнштейн имеет к навигаторам и камерам смартфонов? Как без высокоточных телескопов ему удалось описать космос? Почему слуховым аппаратом, который придумал ученый, никто не пользовался? И какие еще бытовые приборы создал великий гений?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник МФТИ, доцент кафедры теоретической ядерной физики НИЯУ МИФИ Кирилл Базаров.