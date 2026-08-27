Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 19:00

Наука

Москвичи смогут посмотреть последнее лунное затмение года в прямом эфире

Москвичи смогут посмотреть последнее лунное затмение года в прямом эфире

Магнитная буря на Земле продлится до 29 августа

Магнитные бури могут накрыть Землю к концу недели

Лунное затмение произойдет 28 августа

Астронавты ЕКА и NASA совершили второй выход в открытый космос с МКС за месяц

Жители Московского региона две ночи наблюдали цепочку спутников Starlink

Жители Москвы не увидят лунное затмение 28 августа

Жители Московского региона наблюдали спутники Starlink

Девять вспышек зафиксировали на Солнце в выходные

Спутник вышел на орбиту после штатного запуска ракеты "Союз"

Москвичи смогут в прямом эфире посмотреть последнее лунное затмение этого года. Трансляцию 28 августа организует "Роскосмос". Она начнется в 05:30 утра по московскому времени.

Наблюдательную площадку установят в Калининградской области. Затмение продлится примерно с 05:33 до 08:53. В Москве увидеть его вживую не получится, так как в это время Луна будет за горизонтом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕкатерина Фоменко

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика