Москвичи смогут посмотреть последнее лунное затмение года в прямом эфире

Москвичи смогут в прямом эфире посмотреть последнее лунное затмение этого года. Трансляцию 28 августа организует "Роскосмос". Она начнется в 05:30 утра по московскому времени.

Наблюдательную площадку установят в Калининградской области. Затмение продлится примерно с 05:33 до 08:53. В Москве увидеть его вживую не получится, так как в это время Луна будет за горизонтом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.