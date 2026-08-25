25 августа, 17:30Наука
Жители Московского региона две ночи наблюдали цепочку спутников Starlink
Жители Московского региона уже две ночи подряд наблюдают в небе цепочку светящихся объектов. Пользователи и данные космического мониторинга подтвердили, что это спутники Starlink, которые компания миллиардера Илона Маска запустила 22 августа.
Всего было выведено 27 аппаратов. В первые дни после старта они движутся тесной группой и отражают солнечный свет, а позже расходятся по своим рабочим орбитам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.