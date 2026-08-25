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25 августа, 17:30

Наука

Жители Московского региона две ночи наблюдали цепочку спутников Starlink

Жители Московского региона две ночи наблюдали цепочку спутников Starlink

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Жители Московского региона уже две ночи подряд наблюдают в небе цепочку светящихся объектов. Пользователи и данные космического мониторинга подтвердили, что это спутники Starlink, которые компания миллиардера Илона Маска запустила 22 августа.

Всего было выведено 27 аппаратов. В первые дни после старта они движутся тесной группой и отражают солнечный свет, а позже расходятся по своим рабочим орбитам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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