Космонавт Петр Дубров показал кадры полного солнечного затмения с МКС

Космонавт Петр Дубров показал снимки полного солнечного затмения, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). Из-за облачности москвичи не смогли увидеть явление в городе.

Однако Дуброву с высоты 400 километров удалось запечатлеть затмение, которое началось примерно в 18:30 по московскому времени. Максимальная фаза данного явления пришлась на 20:46, а завершится оно в 22:58.

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