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12 августа, 22:30

Наука

Космонавт Петр Дубров показал кадры полного солнечного затмения с МКС

Космонавт Петр Дубров показал кадры полного солнечного затмения с МКС

Солнечное затмение 12 августа совпало с еще одним редким явлением

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Москвичи смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа в течение 9 минут

Космонавт Петр Дубров показал снимки полного солнечного затмения, сделанные с борта Международной космической станции (МКС). Из-за облачности москвичи не смогли увидеть явление в городе.

Однако Дуброву с высоты 400 километров удалось запечатлеть затмение, которое началось примерно в 18:30 по московскому времени. Максимальная фаза данного явления пришлась на 20:46, а завершится оно в 22:58.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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