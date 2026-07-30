Эксперт Турилов назвал главные астрономические события августа 2026 года

Жители России смогут увидеть сразу два метеорных потока в ночь на 31 июля – Южные Дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды, рассказали эксперты. Чем примечательны эти явления и какие еще события ждут жителей столицы в августе – в материале Москвы 24.

"Пик активности"

Фото: NASA

Метеорный поток Южные Дельта-Аквариды достигнет пика активности в ночь на 31 июля. Одновременно с ним можно увидеть и поток Альфа-Каприкорниды. По словам экспертов, первый дает порядка 25 метеоров в час, второй – около 5.

Называть это звездопадом не совсем верно, поскольку падают мельчайшие осколки ледяного ядра кометы. Об этом Москве 24 рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

По его словам, когда метеорный поток встречается с Землей, на ночной стороне видны росчерки света – это сгорание песчинок в атмосфере.

"Дельта – обозначение звезды, ее указывают с помощью букв греческого алфавита: Альфа – самая яркая, Бетта, Гамма, Дельта и так далее. Аквариды – от созвездия Водолей (Aquarius)", – рассказал он.

Во втором метеорном потоке Альфа – самая яркая звезда, а Каприкорнеус – созвездие Козерога, добавил специалист.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Созвездия Водолей и Козерог находятся на небе по соседству, поэтому метеорные потоки Дельта-Аквариды и Альфа-Каприкорниды считаются имеющими одного прародителя – комету Макхольца. Радианты (место, откуда вылетают метеоры) расположены рядом, и потоки наблюдаются примерно в одно время с небольшой разницей.

Однако Дельта‑Аквариды отличается характерной особенностью: метеоры вылетают параллельно линии горизонта, в отличие от большинства других потоков, где частицы разлетаются во все стороны. Причина – расположение орбиты, породившей поток кометы: она проходит почти вдоль орбиты Земли, объяснил ученый.

Аналогичную направленность, хотя и с иной геометрией движения, демонстрируют Альфа‑Каприкорниды: их метеоры разлетаются веерообразно, но в том же направлении.

"Цвет метеорных потоков определяется химическим составом вещества кометы. Источником обоих потоков является целое семейство комет. Доминирующее влияние на Дельта-Аквариды оказывает комета Макхольца, а на Альфа-Каприкорниды – 169P/NEAT", – добавил астроном.



По его словам, между кометами и астероидами нет четкой границы. Класс объектов, сочетающих свойства обоих типов небесных тел, называют Кентаврами – по аналогии с мифическим существом. Альфа‑Каприкорниды произошли от одного из таких Кентавров, что объясняет иной цвет, особые траектории движения и нестандартный характер вылета метеоров, резюмировал Жуйко.

"Хороший месяц"

Фото: метеоры, сгорающие в атмосфере Земли. NASA

Лектор Московского планетария Ярослав Турилов рассказал Москве 24, что для наблюдения за потоками в ночь на 31 июля лучше уехать за город, так как нужно темное чистое небо без облаков.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария Специальные инструменты не требуются, смотреть нужно самим. Однако условия для потоков в ближайшие дни не очень благоприятны: сейчас Луна яркая и будет засвечивать небо, поэтому метеоров получится увидеть значительно меньше и только самые заметные.

В то же время грядущий звездопад не последнее астрономическое явление, за которым получится понаблюдать до конца текущего лета, рассказал Турилов.



"Августовские Персеиды – самый известный метеорный поток, максимум которого приходится в ночь на 12–13 августа. Он дает около 100 метеоров в час. В этом году потоки будут наблюдаются в отличных условиях: новолуние, небо темное", – отметил специалист.

Кроме того, 12 августа ожидается солнечное затмение, однако полная фаза пройдет через удаленные северные регионы страны. На большей части территории России явление не будет видно, предупредил Турилов. Кроме того, 28 августа ожидается лунное затмение, обратил внимание эксперт.

"Август – хороший месяц для наблюдения планет: Венеру, Юпитер, Сатурн, Марс можно увидеть невооруженным глазом (лучше – в телескоп). Найти их удастся с помощью интерактивного планетария, для этого стоит скачать специальное приложение", – добавил он.

При этом на Юпитер лучше смотреть в утренние часы, а вот Уран и Нептун можно наблюдать только с телескопом. Турилов рекомендовал подготовиться заранее и изучить аспекты, поскольку без соответствующих знаний рассмотреть эти небесные тела не получится.



Астроном подчеркнул, что метеорные потоки в последний месяц лета происходят ежегодно, но видимость планет меняется в зависимости от их положения относительно Солнца. В 2026-м обстоятельства сложились в целом очень удачно – условия для наблюдений оказались хорошими, заключил Турилов.

