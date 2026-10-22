"Мослекторий": Борис Кипнис – о Екатерине II

Как Екатерина II, не имевшая прав на российский престол, стала главной женщиной в государстве? Какие качества помогли ей удержать власть в мужском мире гвардейских переворотов?

Почему именно Екатерина вывела Россию к Черному морю, подарила стране эпоху Просвещения и заложила основу золотому веку русской культуры? И какую цену за это заплатила?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет историк, профессор Государственного университета землеустройства, Борис Кипнис.