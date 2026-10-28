"Мослекторий": Сергей Дмитриев – о первом императоре Китая Цинь Шихуанди

Сколько терракотовых солдат охраняют вечный сон императора Китая Цинь Шихуанди и какие сокровища лежат в его гробнице? Какие статуи из гробницы привезут в Москву? Какие легенды о них расскажут? Зачем первому императору Китая понадобилась армия в загробном мире и каким запомнили его правление?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Дмитриев.