Мосгаз представил свои разработки на форуме "Российская энергетическая неделя"

В столице проходит форум "Российская энергетическая неделя". В его рамках Мосгаз показал свои разработки: газорегуляторные пункты, модель мобильной котельной и комплекс автоматизации систем газораспределения.

Стенд предприятия осмотрел вице-премьер РФ Александр Новак. Он высоко оценил вклад столичных газовиков в развитие отрасли. По его словам, Мосгаз входит в число лидеров отечественного высокотехнологичного производства, а его оборудование обеспечивает надежность и безопасность всей городской системы.

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