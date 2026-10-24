Собянин: в Москве строятся и проектируются 11 школ будущего

В Москве приступили к проектированию и строительству 11 школ будущего. Одну из них возводят в Пресненском районе, объект осмотрел Сергей Собянин.

Школу строят по индивидуальному проекту. Ее отличительной особенностью станет парапет в форме цветочных лепестков на боковых фасадах. Строительство школы планируют завершить к сентябрю 2027 года.

Собянин отметил, что в Москве разрабатывают новый стандарт школ с современной архитектурой и дополнительными возможностями для учеников. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.