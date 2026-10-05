Кто сегодня работает в Петровском путевом дворце

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сотрудники Петровского путевого дворца следят за сохранностью здания, организуют мероприятия, принимают гостей и изучают историю памятника архитектуры. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Три столетия назад для обслуживания дворца требовался большой штат. В него входили управляющий хозяйством, горничные, повара, истопники, конюхи и садовники. Когда в резиденцию приезжал император, к ним добавлялись камер-фурьеры, обер-церемониймейстер, обер-камергер и другие придворные. Сегодня этих должностей уже нет, однако многие связанные с ними функции сохранились.

В mos.ru пообщались с современными сотрудниками дворца и выяснили, как могли бы называться их должности в XVIII–XIX веках, чем специалисты занимаются сейчас и почему работа в исторической резиденции для некоторых из них стала делом жизни.

Петровский путевой дворец появился по распоряжению Екатерины II. Императрица задумала его как парадную резиденцию на въезде в Москву, где монаршие и знатные особы могли остановиться после длинного и тяжелого пути из Санкт-Петербурга. Одновременно здание должно было напоминать о военной победе – дворец возвели в честь успеха России в русско-турецкой войне 1768–1774 годов.

Архитектор Матвей Казаков возвел ансамбль в стиле псевдоготики, соединив в нем элементы готической и древнерусской архитектуры, а также черты восточных крепостей. Строительство началось в 1776 году, 250 лет назад. Основные работы завершились через три года, после чего продолжалась отделка. Екатерина II успела дважды остановиться в новой резиденции.

При Павле I дворец получил еще одну важную функцию. Император включил его в коронационный статут, и с тех пор будущие правители ожидали здесь венчания на царство. Именно отсюда начиналось их торжественное шествие с окраины Москвы к Успенскому собору Московского Кремля.

Число людей, работавших во дворце, зависело от присутствия императорской семьи. Сотрудник отдела выставочной деятельности дворца Александр Спивак рассказал, что во время подготовки к коронации штат мог достигать нескольких тысяч человек – вместе с государем из Петербурга приезжала вся его свита.

Придворные отвечали за организацию различных сторон жизни монарха. Обер-камергер занимался аудиенциями, камер-фурьеры записывали встречи в специальный журнал, а фрейлины прислуживали императрице. Кавалергардские и гвардейские полки охраняли резиденцию и участвовали в праздничном шествии. У императора и знатных гостей были камердинеры, которые выполняли личные поручения, готовили одежду и следили за порядком в покоях. На званые обеды приглашали музыкантов.

Даже когда государь покидал дворец, там оставался постоянный персонал. Управляющий хозяйством отвечал за бытовую сторону жизни резиденции, горничные, повара, прачки и посудомойки занимались обслуживанием, конюхи следили за лошадьми, а садовники – за территорией. Вратарями называли охранников, дежуривших у ворот. В зависимости от эпохи постоянный штат насчитывал примерно от 50 до 300 человек.

По словам Спивака, коронация была настолько редким событием, что многие работники могли увидеть императора всего один раз в жизни.

При этом дворец не пустовал и между приездами монархов. Здесь останавливались знатные особы, а при необходимости размещались полки Московского гарнизона. Временно поселиться во дворце мог и чиновник, прибывший из другой губернии и еще не получивший служебную квартиру. Таким образом, резиденция фактически выполняла функцию гостиницы для государственных нужд. При этом императорские покои для посторонних не использовались.

В настоящее время заместитель начальника управления культурных и деловых пространств Михаил Ивлиев отвечает за хозяйственную часть дворца. В отличие от своих исторических предшественников, ему уже не приходится следить за печами или организовывать освещение залов свечами – в здании есть отопление и электричество.

Современная резиденция оснащена и более сложными инженерными системами. Ивлиев рассказал, что брусчатку во дворе обогревают, чтобы в холодное время года на ней не появлялась наледь и посетителям было удобно ходить. В помещениях работает климат-контроль с паровыми установками, которые поддерживают заданные температуру и влажность. Это необходимо для сохранения старинной мебели и произведений искусства. Аналогичные системы используют в музеях и особняках.

Ивлиев контролирует исправность всех этих установок, а также следит за состоянием экстерьеров и интерьеров дворца. Если требуется восстановить исторические элементы, в том числе фасадный декор или мебель, специалист согласовывает работы с департаментом культурного наследия Москвы и приглашает реставраторов.

Сейчас Петровский путевой дворец используется как Дом приемов правительства Москвы, однако историческая резиденция открыта и для широкой публики. Здесь работают гостинично-ресторанный комплекс, проходят экскурсии и выставки, городские фестивали, концерты и детские праздники. Во дворце также можно провести свадьбу.

Организацией торжественных и культурных мероприятий занимается начальник отдела выставочной деятельности Ян Кондрусевич. По характеру работы его обязанности можно сопоставить с функциями обер-церемониймейстера Российской империи. Тот отвечал за придворные церемонии, парадные приемы и званые обеды, а также обеспечивал соблюдение коронационного протокола.

Обер-церемониймейстер заранее разрабатывал сценарий всего торжественного дня – от шествия у Петровского путевого дворца до начала богослужения и провозглашения императора. Он определял последовательность церемоний и расположение участников, а также руководил действиями придворных, актеров и музыкантов.

Кондрусевич составляет расписание так, чтобы торжественные встречи и награждения не пересекались с экскурсиями и другими мероприятиями. Он также проверяет готовность помещений и технических служб и инструктирует персонал.

Отдельное направление работы связано с киносъемками. Кондрусевич рассказал, что к дворцу обращаются киностудии, поскольку Сенатский дворец Московского Кремля, который также построил Матвей Казаков, закрыт для съемок. Поэтому Круглый зал Петровского путевого дворца с куполом используют в качестве альтернативной площадки.

В этом году дворец стал площадкой фестиваля "Усадьбы Москвы". В дальнейшем здесь планируют активнее участвовать в городских проектах. По словам Кондрусевича, исторически дворец был лицом Москвы, поскольку его видели все, кто въезжал в город по Тверскому тракту. Теперь задача сотрудников – вновь сделать резиденцию одной из ключевых достопримечательностей столицы.

Историей дворца занимается и Спивак. Как историк и искусствовед, он разрабатывает концепции выставок и читает лекции. Темы экспозиций обычно связаны с самой резиденцией и призваны подчеркнуть ее историческое значение.

Посетителям рассказывают о жизни императорской семьи и коронациях, а также об Отечественной войне 1812 года. В частности, именно в Петровском путевом дворце Наполеон укрывался от московского пожара.

Спивак занимается и коллекционированием. Некоторые предметы из его собрания становятся экспонатами выставок. Среди прочего у специалиста одно из самых больших собраний жестяных коробок, выпущенных к столетию войны в 1912 году. Речь идет об упаковках от сладостей кондитерских фабрик Абрикосова, "Эйнем" и "Торговый дом Леновых".

Еще одно направление работы Спивака – исторические изыскания. Он разыскивает справки, фотографии и фильмы, которые помогают восстановить историю дворца и понять, как он выглядел и чем жил в разные периоды. Специалист, в частности, изучает судьбу братьев Джованни Баттисты и Джузеппе Анжиоло Артари. Именно они расписали сферический свод Круглого зала в технике гризайль.

Такая исследовательская работа позволяет по-новому изучать памятник архитектуры и одновременно сохранять культурное наследие Москвы для будущих поколений. Петровский путевой дворец при этом остается выдающимся образцом русской неоготики и свидетелем ключевых событий в истории страны.

Ранее сервис "Мосбилет" запустил раздел "Культурные маршруты" с подборкой московских выставок и прогулок по столице. В нем можно найти проекты разных направлений, в том числе "Фотобиеннале-2026" в МАММ, выставки "Река. Море. Океан" и "Пушкин в Михайловском", а также маршруты с посещением "Царицыно", "Биокластера", Государственного биологического музея имени К. А. Тимирязева и Московского зоопарка.