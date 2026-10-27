В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете за животных из приюта

В Госдуму внесли законопроект о налоговом вычете для тех, кто забирает брошенных кошек и собак из приюта. Компенсировать предлагают расходы на корм, лекарства, вакцинацию, стерилизацию и чипирование.

Максимальная сумма для расчета вычета – 50 тысяч рублей в год на одного питомца, а получать льготу можно в течение трех лет после оформления животного на нового хозяина. Для возврата денег понадобятся документы из приюта и чеки, подтверждающие расходы.

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