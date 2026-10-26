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26 октября, 17:15

Политика

В Москву прибыли первые участники саммита "Россия – Африка"

В Москву прибыли первые участники саммита "Россия – Африка"

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В Москву начали прибывать первые делегации, которые примут участие в саммите "Россия – Африка". В столице уже находятся президент Ганы Джон Драмани Махама и глава переходного правительства Мали Ассими Гойта.

В саммите примут участие лидеры государств, представители крупного бизнеса и международных организаций, журналисты и блогеры. В программе запланировано более 40 тематических сессий и дискуссий с участием около 100 спикеров. Они обсудят сотрудничество России и африканских стран в сфере торговли, инвестиций, образования и молодежных обменов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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