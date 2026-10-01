"Техно": коллекционное издание GTA VI

Коллекционное издание GTA VI стоимостью около 34 тысяч рублей не будет включать саму игру. В набор за 399,99 доллара войдут фигурка, очки, кепка, небольшая сумка через плечо и другие предметы. Игра при этом будет доступна отдельно.

Для сравнения, коллекционное издание GTA V, которое вышло 13 лет назад, стоило 150 долларов и включало саму игру, кепку, карту и сумку. В США за это время инфляция составила около 40%, поэтому сопоставимый набор стоил бы примерно 210 долларов.

Об этом – в программе "Техно".