"Техно": 21 год прошел с начала с эпидемии "чумы порченой крови" в World of Warcraft

21 год назад в сентябре 2005 года в World of Warcraft началась "чума порченой крови". Отправной точкой стал баг. Разработчики добавили в игру новую локацию, где сидел босс по имени Хаккар. Во время боя он мог заразить игрока "порченой кровью". Это был временный негативный эффект, который постепенно отнимал очки здоровья. Однако если рядом стоял другой игрок, он тоже "заражался".

Этой историей заинтересовались эпидемиологи. Данные 2005 года о болезни из компьютерной игры позднее пригодились во время эпидемии COVID-19 во всем мире.

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