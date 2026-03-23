23 марта, 22:15
МВД предупредило москвичей о слежке через взломанные умные колонки
МВД предупредило москвичей о возможной слежке через взломанные умные колонки – хакеры могут использовать их для прослушки и несанкционированных действий. О взломе могут сигнализировать неожиданные включения устройства, выполнение команд без запроса или подозрительная активность в аккаунте.
Специалисты советуют регулярно проверять подключенные устройства, менять пароли и при первых признаках взлома отключать колонку от интернета.
