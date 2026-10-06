Московские неформалы назвали "нормисов" людьми, которым нечем выделиться

Столичные неформалы отнесли большинство жителей Москвы к категории "нормисов", чей образ жизни строится вокруг стандартных бытовых привычек. Однако на их языке такое понятие является чуть ли не оскорбительным. Почему так получилось и каково быть "обычным" сегодня, разбиралась Москва 24.

"Не хотят никак выделяться, потому что им нечем"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Слово "нормис" превратилось в одно из главных современных оскорблений: представители различных субкультур и неформальных движений используют такой термин для обозначения людей, которые ведут подчеркнуто обычный образ жизни. В Сети активно тиражируются мнения, что неформалы якобы более адекватны и приятны в общении, в то время как с "типичными" обывателями зачастую якобы не о чем поговорить.

Поэтому сегодня ярлык "нормиса" можно получить практически за любое проявление стандартного поведения. Под это определение подпадают в том числе любовь к базовой одежде спокойных тонов, наличие ипотеки, стабильной офисной работы и здоровый образ жизни. При этом сами объекты критики чаще всего не причисляют себя к этой категории, а многие из них и вовсе не знакомы с данным понятием.

Москвички-неформалки с одинаковым именем Яна рассказали телеканалу Москва 24, что "нормисы" отличаются от таких, как они, потому что не думают об индивидуальности.





Яна жительница Москвы Они не хотят никак выделяться, потому что им нечем. У них мышление такое базовое: работа, дом, ипотека, сходить в кафе. Вот обратите внимание на девчонку: обычная черная худи оверсайз, которая скрывает все, фигуру закрывает. А мы ничего не скрываем – только подчеркиваем.

Одна из девушек также отметила, что живет в более расслабленном ритме. Свои будни посвящает творчеству и отдыху: придумывает необычные образы, встречается с подругами, готовит наряды к мероприятиям и снимает контент для соцсетей.

По словам психологов, желание молодежи быть "не такими" можно объяснить устройством психики.

"Многие люди, я думаю, даже большинство, боятся быть обычными. Нас приучили за несколько десятков лет к тому, что, если ты не отличаешься, ты не ценный. И поэтому очень много сейчас страдающих людей", – отметил в разговоре с телеканалом Москва 24 психолог Андрей Антонов.



"Спецреп": нормисы

При этом история понятия "нормис" началась еще в конце 1980-х годов в США. Изначально словом normie люди с инвалидностью иронично обозначали тех, у кого не было физических ограничений, но в начале 2000-х годов термин перекочевал в англоязычный интернет-сленг. До русскоязычного сегмента Сети слово добралось к 2010 году – его начали активно использовать на форумах представители различных альтернативных культур.

Жизнь "нормиса" Владимира Бобылева действительно отличается от того, что транслируют неформалы. Мужчина работает в сфере IT удаленно, не тратит время на подбор гардероба, живет в арендованной квартире. В его ближайшие планы входит покупка собственного жилья, так как он привык заранее просчитывать все свои действия.

"Стабильность, предсказуемость, спокойствие. В жизни, чем меньше какой-то непредсказуемости происходит, тем спокойнее жить. Кому-то может показаться, что это скучно. Мне тоже так раньше казалось <...>. Но ты можешь сделать обычную жизнь интересной для себя", – описал свой образ жизни Владимир в беседе с телеканалом Москва 24.

При этом некоторые неформалы относятся к окружающим "нормисам" менее категорично. В их числе сценарист и музыкант Олеся Батракова, которая объяснила свою точку зрения журналистам телеканала.





Олеся Батракова неформалка Для нас типология "нормисности" – больше как какая-то защита, чтобы просто сказать друг другу, где свои, а где – чужие, где опасно. Мы, неформалы, довольно часто встречаемся с осуждением, и, если честно, нам иногда даже сложно найти какую-то работу из-за татуировок, пирсингов, и внешнего вида в целом.

В разговоре с журналистами девушка добавила, что пыталась жить как "нормис", но необычно одетые люди на улицах ее вдохновляют. Олесе, как творческому человеку, ее образ жизни сильно помогает.

Зависимость неформалов от "нормисов"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Денис Медведев

Психологи предложили по-новому взглянуть на "нормисов", отмечая их устойчивость к стрессу как главную суперсилу в современном мире. Такие люди осознанно выбирают комфорт, не стремятся к острым ощущениям и избегают импульсивных действий. Их эмоциональная стабильность и предсказуемость становятся важным преимуществом в условиях постоянной неопределенности.

Психолог Андрей Антонов подчеркнул, что жить в норме – это счастье.





Андрей Антонов психолог Норма – это когда тебе реально достаточно энергии и радости от того, что ты имеешь, когда тебе достаточно тех отношений, которые ты выстроил, когда тебе достаточно денег для комфортной жизни. И когда ты понимаешь, что ты эту достаточность сам создаешь.

При этом неформалы не всегда могут самостоятельно обеспечить себе желаемый образ жизни. Такие люди часто приходят за покупками вместе с родителями, так как пока не способны оплачивать дорогие вещи. Например, полный гардероб в неформальном стиле обходится в среднем почти в 60 тысяч рублей.

В то же время люди с базовым гардеробом могут направлять бюджет на более крупные приобретения. Таким примером стала семья Переверзевых: когда супругам стало необходимо, они решили купить другую машину. Выбор пал на популярное китайское авто стоимостью около 3 миллионов рублей. Татьяна и Александр, так называемые "нормисы", вполне могут позволить себе подобную покупку, признались они телеканалу Москва 24.





Татьяна Переверзева "нормис" Это странный термин, но кто-то со стороны посчитает как раз нашу семью из этой категории. Наверное, это просто стандартные семьи, у которых есть какие-то семейные ценности, быт. Молодое поколение еще пока не готово к этому. Придет и их время.

Причем Александр Переверзев в прошлом тоже был неформалом: активно занимался брейк-дансом, ездил на чемпионаты и выделялся на фоне многих других. Однако со временем мужчине пришлось сделать выбор: остаться тренером в тусовке или двигаться дальше, чтобы получить от жизни все. В итоге он выбрал второй путь и стал тем, кого сегодня называют "нормисом".

По словам экономиста Татьяны Волковой, такие люди представляют собой финансово стабильный класс.

"Не было бы "нормисов", не были бы неформалы так свободны. Последние же чем-то питаются, они вышли из какой-то среды, пользуются инфраструктурой, которой бы не было без "нормисов". Иначе был бы хаос, беспорядок, отсутствие каких-то ресурсов", – объяснила эксперт журналистам.

При этом историк и культуролог Николай Пронев отметил в разговоре с телеканалом Москва 24, что в обществе всегда есть группа людей, которая не подходит под общие стандарты.





Николай Пронев историк и культуролог Это такие экспериментаторы. Не только в науке, но и в искусстве, в музыкальных предпочтениях, и даже в еде. Благодаря им мы раскрывали ареал обитания, пробовали новые продукты. Да, некоторые "нишевые нефоры" умирали в результате того, что пробовали продукты, которые не требовалось. Но именно благодаря их эксперименту "нормисы" выживали, число "нормисов" росло.

Таким образом, "нормисы" стремятся слиться с толпой, чтобы чувствовать себя частью большинства, в то время как неформалы подчеркивают свою индивидуальность ради поиска единомышленников, пояснили эксперты.

