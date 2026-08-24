Эпидемиолог Гамов: отдых в бассейне грозит заражением легионеллой и лямблями

Россиянка подхватила половую инфекцию из-за качества водопроводной воды во Вьетнаме, утверждают СМИ. В итоге девушка не могла избавиться от проблемы на протяжении нескольких месяцев. Что еще грозит россиянам на отдыхе при приеме душа или во время купания, разбиралась Москва 24.

Опасные жидкости

Жительница Красноярска несколько месяцев страдала от молочницы из-за водопроводной воды во Вьетнаме, сообщил телеграм-канал SHOT.



По данным СМИ, гинекологические проблемы начались по возвращении с зимнего отдыха с бойфрендом. Проблему временно удалось купировать, однако спустя полтора месяца, когда туристка снова уехала во Вьетнам, симптомы вернулись. По словам россиянки, в течение полугода она ежемесячно пыталась лечиться ранее выписанными таблетками, но улучшения не наступало.



Девушка обратилась к местным врачам: анализы показали воспаление слизистой половых органов, но причину сразу установить не удалось. Назначенное лечение не только не помогло, но и спровоцировало гормональный сбой. На повторном приеме вьетнамские медики заявили, что возбудителем инфекции якобы стала местная вода, она не проходит этапов очистки, привычных для России.



Это не единственный случай, когда россияне сталкиваются с опасностями во время отпуска во Вьетнаме. Ранее жительница Химок привезла из поездки на остров Фукуок восемь личинок песчаных блох, сообщал телеграм-канал SHOT. Девушка загорала на пляже Байсау перед вылетом, где и подхватила паразитов. Вернувшись в Москву, она обратилась в больницу, где хирург вскрыл раны и извлек личинки из пятки и колена.



Кроме того, в России зафиксировали случай завоза мелиоидоза из Таиланда. Это особо опасная тропическая инфекция, передающаяся через контакт кожи с загрязненной почвой.



В связи с этим Роспотребнадзор напомнил туристам о необходимости соблюдать меры профилактики в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Большинство эндемичных по мелиоидозу стран – популярные туристические направления, включая Вьетнам, Китай, Австралию, Таиланд и Индию, подчеркнули в ведомстве.

Проблема не в воде?

Ситуация с молочницей после отдыха во Вьетнаме – классический случай, где проблема не столько в воде, сколько в состоянии иммунной системы. Об этом Москве 24 рассказала акушер-гинеколог Антонина Дорофеева.

По ее мнению, в данной ситуации нужно разбираться комплексно: смотреть на работу кишечника, питание и образ жизни в целом.

"Например, если женщина ест много сладкого, у нее не будет кандидоза – это миф. Но если она не соблюдает гигиену, часто летает, носит узкое синтетическое или кружевное белье, эти факторы могут провоцировать рецидивы", – пояснила Дорофеева.

При этом, если постоянно заниматься самолечением или использовать препараты, подобранные неверно, это рискует спровоцировать новые обострения.





Антонина Дорофеева акушер-гинеколог Что касается передачи инфекций через бассейны, джакузи или общую воду, такая вероятность есть, но она невелика. Все зависит от качества обработки воды, того, требуют ли справки от посетителей, титра инфекции у конкретного носителя. Если у человека острый процесс, риск, что он кого-то заразит, выше.

Кроме того, хламидиоз и трихомониаз теоретически могут передаваться таким путем, но основной вариант – половые контакты, подчеркнула Дорофеева.

"Кроме того, никто не отменял профилактические осмотры: раз в год желательно посещать гинеколога и сдавать мазки. Также стоит сдавать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, даже если у девушки есть постоянный партнер", – уточнила гинеколог.

В то же время заявления, будто человек "подхватил половую инфекцию в душе или бассейне", с медицинской точки зрения некорректны, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 эпидемиолог Олег Гамов. По его словам, в большинстве подобных случаев нужен контакт с инфицированным, а вода не является фактором передачи.

"Если говорить конкретно о представленном случае, в медицинском заключении я не вижу диагноза инфекции, передаваемой половым путем. Там описаны признаки бактериального вагиноза и воспаления, связанного со смешанной неспецифической микрофлорой", – рассказал он.

По оценке специалиста, это прежде всего нарушение баланса собственной микрофлоры, а не классическая половая инфекция.

Другие опасности

Олег Гамов уточнил, что в бассейнах, аквапарках, джакузи и водоемах не исключено столкновение со всевозможными возбудителями болезней.





Олег Гамов эпидемиолог Наиболее распространенный риск связан с кишечными инфекциями: если вода загрязнена и человек случайно ее проглатывает, возможна передача криптоспоридий, лямблий, шигелл, некоторых патогенных кишечных палочек, норовируса и других возбудителей.

В таком случае человека ждет диарея, боли и спазмы в животе, тошнота, рвота, а иногда и повышение температуры. Особенно интересен в этом отношении криптоспоридиоз: возбудитель способен сохраняться даже в воде, которая подвергается обычному хлорированию, предупредил Гамов.



"В бассейнах и особенно джакузи существует риск инфекций, обусловленных синегнойной палочкой – Pseudomonas aeruginosa. Она может вызывать так называемый "фолликулит джакузи": через некоторое время после купания появляется зудящая красная сыпь, иногда с небольшими гнойничками", – уточнил эксперт.

Другая опасность – наружный отит, или "ухо пловца": возникает боль в ухе, зуд и ощущение заложенности, плюс иногда появляются выделения.



"Отдельно следует сказать о легионелле: этот микроорганизм способен размножаться в некоторых искусственных водных системах. Заразиться можно не столько при питье воды, сколько при вдыхании содержащего бактерии мелкодисперсного водного аэрозоля", – рассказал врач.

В этом случае потенциальными источниками инфекции могут быть плохо обслуживаемые душевые системы, джакузи и другие устройства, образующие аэрозоль. В наиболее серьезных случаях легионелла вызывает пневмонию: появляются высокая температура, слабость, кашель и одышка, обратил внимание специалист.





Олег Гамов эпидемиолог При купании в открытых водоемах набор рисков еще шире. Помимо кишечных инфекций, возможно инфицирование поврежденной кожи. Поэтому при наличии свежих ран, выраженных повреждений кожи или после недавних хирургических вмешательств к купанию в сомнительных водоемах нужно относиться особенно осторожно.

Чтобы снизить риски, эпидемиолог порекомендовал соблюдать несколько простых правил. В частности, не стоит глотать воду во время плавания, купаться в водоемах с сомнительным качеством воды и при официальном запрете, а также заходить в воду при наличии инфицированных или плохо заживающих ран. Также после бассейна надо принимать душ, хорошо высушивать уши и не пользоваться чужими полотенцами и предметами личной гигиены.

"Важно помнить, что человек с диареей не должен посещать бассейн: он может стать источником инфекции для других. Если есть вышеперечисленные симптомы, следует обратиться к врачу и обязательно сообщить о недавнем купании, посещении бассейна или джакузи", – пояснил врач.



В то же время при нормальной эксплуатации бассейнов, правильной водоподготовке и соблюдении элементарной гигиены риск достаточно низкий. Истории, что в гостиничном душе или бассейне можно случайно "подхватить половую инфекцию", требуют очень осторожного отношения и медицинского подтверждения, резюмировал эксперт.

