Украина в случае вступления в НАТО будет плацдармом для удара Альянса по РФ – Путин

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Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что основным противником НАТО является Россия, а плацдармом для удара по ней будет служить Украина.

Президент РФ заявил, что у страны есть все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и развертывание вооружений Альянса в этой стране – предрешенный вопрос.

Ранее Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что угрозы безопасности России многократно возрастут, если Украина вступит в НАТО.

Президент напомнил, что, согласно договору НАТО, все страны Альянса должны будут воевать на стороне одного из своих членов, если он подвергся агрессии.

Путин подчеркнул, что заявление президента США Джо Байдена о том, что Украину не планируют принимать в Североатлантический альянс, не является уступкой для России.

"Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете", – сказал Путин.

До этого Путин заявлял, что расширение военного блока НАТО на восток представляет собой бесконечный и очень опасный для России процесс. Президент РФ отмечал, что процесс расширения Альянса теперь начинает затрагивать бывшие республики СССР, в том числе Украину.

