Пушилин оценил ситуацию с эвакуацией людей из Мариуполя

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В Мариуполе несколько сотен человек продолжают оставаться живым щитом для украинских нацподразделений, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Несколько сотен тысяч человек продолжают оставаться вынужденно живым щитом для тех нацбатов, которые сконцентрировали свои основные силы сейчас в Мариуполе", – сказал Пушилин.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что более 40 человек покинули Мариуполь за минувшие сутки. По его словам, в городе тяжелая ситуация из-за блокирования националистами работы гуманитарных коридоров.

Также он рассказал, что Народная милиция ДНР освободила 66 населенных пунктов по южному направлению Украины.

Россия с 10:00 среды, 9 марта, объявила на Украине режим тишины и открыла гуманитарные коридоры из Киева через территорию Белоруссии в город Гомель, а также обеспечила гумкоридор из Чернигова в Гомель, из Сум в Полтаву или Белгород, а также из Харькова в Белгород.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

