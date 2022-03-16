Сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире – Нарышкин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире.

Он призвал не забывать, что главным фактором развития РФ и стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет.

"Это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", – сказал глава СВР.

Нарышкин подчеркнул, что решение начать спецоперацию на Украине опиралось на ситуацию в мире и малейшее промедление в отношении русофобского киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией.

"Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", – цитирует главу СВР РИА Новости.

Ранее Нарышкин сообщил, что российская спецоперация на Украине положит конец войне, которая продолжается на постсоветском пространстве вот уже 30 лет. Глава СВР также упрекнул Запад в том, что тот называет происходящее сегодня новой холодной войной. По его словам, подобное определение неуместно, поскольку для России война уже вполне горячая.

Он отметил, что сегодняшние события на Украине являются поводом пересмотреть действующие международно-правовые режимы, создать новую систему взаимодействия с Западом и остальным миром.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

