Сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире – Нарышкин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россия никогда не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. По его словам, сейчас решается судьба России и ее будущее место в мире.
Он призвал не забывать, что главным фактором развития РФ и стержнем ее тысячелетней истории был и остается суверенитет.
"Это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", – сказал глава СВР.
Нарышкин подчеркнул, что решение начать спецоперацию на Украине опиралось на ситуацию в мире и малейшее промедление в отношении русофобского киевского режима обернулось бы в недалеком будущем большой трагедией.
"Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", – цитирует главу СВР РИА Новости.
Ранее Нарышкин сообщил, что российская спецоперация на Украине положит конец войне, которая продолжается на постсоветском пространстве вот уже 30 лет. Глава СВР также упрекнул Запад в том, что тот называет происходящее сегодня новой холодной войной. По его словам, подобное определение неуместно, поскольку для России война уже вполне горячая.
Он отметил, что сегодняшние события на Украине являются поводом пересмотреть действующие международно-правовые режимы, создать новую систему взаимодействия с Западом и остальным миром.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Шойгу заявил, что ВС РФ продолжат спецоперацию на Украине, пока не достигнут своих целей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: