Запад грубо нарушает положения Хельсинских соглашений – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения государств Запада против РФ, затрагивающие гуманитарную сферу, в частности атлетов и деятелей культуры, недопустимы. Об этом сообщила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

"Распространение западным миром незаконных рестрикций на международную гуманитарную сферу выходит не только за рамки международного права, но и прямо нацелено на дискриминацию простых людей, права которых поборники демократии так активно отстаивают на всех многосторонних площадках", – подчеркнула представитель ведомства.

Недопустимыми, по мнению Захаровой, являются санкции, касающиеся права на свободу передвижения, свободу на выражения позиции, доступа к культурным достижениям, информации, также неприемлемы санкции, которые препятствуют развитию культурно-спортивного сотрудничества и контактам между людьми.

Она напомнила, что в рамках данной дискриминационной кампании против РФ отменяются выступления в других странах деятелей культуры, искусства, отчисляются студенты из зарубежных вузов, отстраняются спортсмены от участия в спортивных мероприятиях.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.