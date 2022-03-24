Лавров прокомментировал слова Путина о самоочищении России от предателей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Владимира Путина о самоочищении России от предателей. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, решение гражданина РФ об эмиграции в другую страну соответствует законодательству. Лавров добавил, что это выбор и решение каждого человека.

"У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор", – подчеркнул министр иностранных дел.

Ранее Путин сказал, что россияне смогут отличать патриотов от предателей. Такое очищение общества лишь укрепит страну, считает президент РФ. По его словам, предателей народ РФ выплюнет как "случайно залетевшую в рот мушку". Он подчеркнул, что Запад делает ставку на "пятую колонну", национальных предателей, которые зарабатывают средства здесь, а живут там.

