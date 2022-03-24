Лавров прокомментировал слова Путина о самоочищении России от предателей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова Владимира Путина о самоочищении России от предателей. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, решение гражданина РФ об эмиграции в другую страну соответствует законодательству. Лавров добавил, что это выбор и решение каждого человека.
"У нас сейчас большая дискуссия в обществе, потому что теперь, когда стало понятно, чего стоят заверения, которые нам давались со стороны Запада все эти годы о неделимости безопасности, о том, что мы теперь все одна цивилизация большая, общечеловеческая. Теперь, когда стало понятно, что и как, конечно же, мы исходим из того, что каждый гражданин РФ должен иметь право сделать свой выбор", – подчеркнул министр иностранных дел.
Ранее Путин сказал, что россияне смогут отличать патриотов от предателей. Такое очищение общества лишь укрепит страну, считает президент РФ. По его словам, предателей народ РФ выплюнет как "случайно залетевшую в рот мушку". Он подчеркнул, что Запад делает ставку на "пятую колонну", национальных предателей, которые зарабатывают средства здесь, а живут там.
Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили самовольно покидать страну
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: