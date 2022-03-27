Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в очном формате 29–30 марта

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Новый раунд переговоров российской и украинской сторон пройдет в очном формате 29–30 марта, сообщил глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем телеграм-канале.

"Сегодня прошел очередной раунд переговоров с Украиной по ВКС. В результате принято решение встретиться в очном формате 29–30 марта", – отметил Мединский.

Ранее глава делегации РФ отмечал, что позиции России и Украины сближаются по второстепенным вопросам на переговорах, но по главным топчутся на месте.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что

переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело из-за непоследовательного поведения украинской стороны. По его словам, в процессе переговоров Киев отказывается от собственных предложений.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.