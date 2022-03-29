Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинской бронетехники на стоянке

Видео: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео поражения украинской бронетехники на стоянке. На видео демонстрируются кадры с борта беспилотного летательного аппарата, барражирующего над целью.

"Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчетами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным, координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. Точным попаданием артиллерийские самоходные системы, танки и автомобильная техника ВСУ были уничтожены", – сообщили в Минобороны.

Ранее Минобороны РФ показало, как вертолеты Ми-28 уничтожают украинскую бронетехнику. В частности, на кадрах видно, как ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров.

Кроме того, при помощи высокоточных крылатых ракет "Калибр" уничтожены склады с боеприпасами в Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение украинских военных под Киевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

