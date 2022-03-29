Минобороны РФ показало, как вертолеты Ми-28 уничтожают украинскую бронетехнику

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В частности, на кадрах видно, как ударные вертолеты Ми-28н и Ми-28уб ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ управляемыми ракетами. Авиационный удар наносился парами с дистанции до пяти километров.
Отмечается, что результат поражения целей фиксировался средствами объективного контроля.
Ранее сообщалось, что российская авиация и средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над поселком Чернобаевка в Херсонской области, а также три самолета Воздушных сил Украины. Два из них – Су-24 – были сбиты над Житомирской областью, еще один – Су-25 – над Донецкой областью.
Также при помощи высокоточных крылатых ракет "Калибр" уничтожены склады с боеприпасами в Житомирской области, с которых осуществлялось снабжение украинских военных под Киевом.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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