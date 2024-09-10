Американский наемник заочно приговорен к 14 годам за наемничество на стороне ВСУ

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Наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ, заочно приговорили к 14 годам тюремного заключения за совершение преступления против мира и безопасности человечества. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ в своем телеграм-канале.

"На основании доказательств, собранных Следственным комитетом Российской Федерации, суд заочно вынес приговор гражданину Соединенных Штатов Америки Малдонадо Майклу Полу, признанному виновным в наемничестве", – говорится в сообщении.

Следствию удалось установить, что Малдонадо за денежное вознаграждение в период с июля 2022 года по февраль 2024 года участвовал в качестве наемника в вооруженном конфликте и военных действиях против ВС РФ.

Мужчина объявлен в международный розыск.

Ранее в МИД РФ заявили о недопустимости участия американских наемников в атаках на Россию. Ведомство подчеркнуло, что это указывается американской стороне на всех уровнях, по которым сейчас ведутся контакты.