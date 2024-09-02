МИД РФ: Москва указывает на недопустимость участия наемников США в атаках на Россию

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российская сторона по разным линиям указывает Соединенным Штатам на недопустимость участия американских наемников в атаках на территорию РФ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"Это делается на постоянной основе и по разным линиям, и на всех уровнях, по которым такого рода контакты ведутся", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее воюющего за ВСУ американского наемника Деве Калеба Виктора заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Сейчас он объявлен в международный розыск.

Россия скрупулезно собирает сведения о наемниках ВСУ. На данный момент специалистам удалось идентифицировать уже более 4 тысяч наемников. По ряду из них были завершены заочные расследования.