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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 27 150 военнослужащих и 177 танков за время боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с тем российские военные уничтожили 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 014 боевых бронированных машин и 693 автомобиля. Также ВСУ лишились 229 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.

Кроме того, потери украинских войск составили 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ и 11 РЛС контрбатарейной борьбы. Уничтожены также 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники. Не подлежат восстановлению 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что украинские военные не могли совершить вылазку в Курскую область без поддержки Запада. По его словам, об участии зарубежных инструкторов свидетельствует то, что Украина, не имея ни одного спутника, обладала разведывательной спутниковой информацией.