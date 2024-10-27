27 октября, 14:47Политика
Потери ВСУ на курском направлении составили более 27 тыс военных и 177 танков
Фото: 123RF/sunshineseeds
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 27 150 военнослужащих и 177 танков за время боевых действий на курском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Вместе с тем российские военные уничтожили 97 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров, 1 014 боевых бронированных машин и 693 автомобиля. Также ВСУ лишились 229 артиллерийских орудий и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, среди которых оказалось 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства.
Кроме того, потери украинских войск составили 9 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 7 транспортно-заряжающих машин, 57 станций РЭБ и 11 РЛС контрбатарейной борьбы. Уничтожены также 3 РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники. Не подлежат восстановлению 13 инженерных машин разграждения, 1 установка разминирования УР-77 и 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Боевые столкновения с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что украинские военные не могли совершить вылазку в Курскую область без поддержки Запада. По его словам, об участии зарубежных инструкторов свидетельствует то, что Украина, не имея ни одного спутника, обладала разведывательной спутниковой информацией.
За прошедшие сутки ВСУ потеряли более 350 военнослужащих в Курской области