Доноры в Москве получили подарки в честь Всемирного дня донора

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День донора крови отмечается во всем мире 14 июня. В этом году уже 45 тысяч москвичей стали донорами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Всемирный день донора – один из важных социальных праздников. Он посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. В этот день хочется еще раз вспомнить, что искусственных заменителей крови пока не существует", – сообщила Ракова.

Она подчеркнула, что в этому году помощь также понадобилась людям с коронавирусной инфекцией. Ракова пояснила, что некоторые горожане впервые участвовали в этом процессе, зная, что тем самым они могут помочь выздороветь пациентам с COVID-19.

Заммэра отметила, что 14 июня донары плазмы получат чемоданчик с сувенирами. В него входят антисептик, набор масок и значки с рисунками детей из центров содействия семейного воспитания. Самым популярным словом на детских рисунках стало "Спасибо".

На mos.ru в честь Дня донора выложены истории людей, которые регулярно помогают людям. Студентка третьего курса университета имени Евдокимова рассказала, что за три года учебы она сдавала кровь уже шесть раз. Она добавила, что в будущем планирует стать почетным донором Москвы.

"У тех, кто регулярно сдает кровь, она быстрее восстанавливается, регенерируется. При донорстве организм привыкает к тому, что можно при кровопотере функционировать дальше", – поделилась Червякова.

Студент пятого курса Мурад Ибрагимов рассказал, что начал сдавать кровь с первого курса, как узнал об отряде доноров "Надежда". Молодой человек заявил, что с того времени он активно агитирует своих знакомых и друзей стать донорами.

"Почти все мои одногруппники и знакомые были донорами или пытались ими стать. Иногда бывают отводы – низкий гемоглобин или другие показания. Но все пытались, и все хотели. И у многих получилось", – сказал Ибрагимов.

Главный врач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова добавила, что оптимальный возраст для сдачи крови считается от 18 до 20 лет, однако, по ее словам, верхней планки не существует. Она отметила, что если человек здоров и хорошо себя чувствует, его допустят до донации.

"У нас есть доноры, которые перешагнули 60- и даже 70-летний рубеж. Но это, как правило, те, которые начинали сдавать кровь или ее компоненты в юности. Подавляющее число доноров – это люди в возрасте до 45–50 лет", – рассказала Майорова.

Специалист пояснила, что по правилам женщины могут сдавать кровь до четырех раз в год, мужчины – до пяти. При этом между приемами сдачи крови должно проходить не менее двух месяцев. Тромбоциты разрешено сдавать до 10 раз в год, плазму – не более 20 раз с интервалом в две недели.

Майрова добавила, что донорам выписывается справка об освобождении от занятий или работы на два дня. Гражданам, которые пришли, но не прошли по каким-то показаниям, выписывается справка со временем прибывания в поликлинике.

Сдать кровь можно в двух подразделениях Центра крови имени Гаврилова, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и еще 11 городских больницах. Узнать больше о донорстве в Москве можно на сайте столичного Департамента здравоохранения.

