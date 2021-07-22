В Российской детской клинической больнице сократились запасы крови

Донорской крови не хватает в Российской детской клинической больнице. Запасы резко сократились с началом прививочной компании.

В больнице просят сдать кровь тех, кто еще не прививался от коронавируса, либо получил второй компонент вакцины более 30 дней назад.

Нужны все группы крови. Доноров ждут по будням с 08:30 до 11:00. С собой необходимо иметь паспорт.

Больница располагается на Ленинском проспекте. Добраться туда можно на автобусе № 145 от станции метро "Коньково". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.