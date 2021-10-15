Врач рассказал, почему опасно ходить без зонта в дождливую погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 заявила, что прогулки в дождливую погоду без зонта могут спровоцировать простудные и хронические воспалительные заболевания.

"Все дело в нюансах: если человек совершил короткую прогулку без зонта, вернулся в помещение, смог просушить голову или принять горячий душ, поменять промокшую одежду, чтобы ноги были сухими и в тепле, то не страшно", – сказала эксперт.

По словам врача, опасны длительные прогулки без зонта в дождливую погоду, когда человек много времени остается в мокрой одежде и обуви, с мокрой головой, а при этом на улице холодно и ветрено. "Это приводит к временному снижению иммунитета, чем пользуются вирусы и бактерии", – уточнила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Можно заболеть острыми респираторными заболеваниями или получить обострение хронических, таких как цистит, пиелонефрит, легочные заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких. Для людей с бронхиальной астмой это опасно хроническим тонзиллитом, когда в горле начинается воспаление.

Она также добавила, что от таких прогулок лучше отказаться тем, кто недавно переболел, поскольку иммунитету нужно время на восстановление.

По мнению специалиста, прогулки под дождем в холодную погоду также негативно могут сказаться на волосах. "Из-за холодного ветра может случиться спазм сосудов кожи головы, в том числе и тех, что питают волосяные луковицы... Волосы не получают питания, следовательно, могут отмирать и выпадать. Даже это может привести к облысению", – объяснила врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если есть возможность, после того как промокли, то примите душ, переоденьтесь в сухую одежду. Необходимо высушить волосы, выпить горячего чая. Если вы не дома, а на работе, например, то можно вытереть волосы бумажными полотенцами.

Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что ложиться спать с мокрыми волосами можно, если в комнате нет сквозняка и закрыто окно, иначе возникает риск простудных заболеваний, отита и гайморита.

В свою очередь, врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева порекомендовала перед сном подсушивать волосы в прикорневой зоне и немного по длине. Это, по мнению специалиста, поможет не только не заболеть, но еще и иметь ухоженный вид с утра.

