Врач рассказал, почему опасно ходить без зонта в дождливую погоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Москвой 24 заявила, что прогулки в дождливую погоду без зонта могут спровоцировать простудные и хронические воспалительные заболевания.
"Все дело в нюансах: если человек совершил короткую прогулку без зонта, вернулся в помещение, смог просушить голову или принять горячий душ, поменять промокшую одежду, чтобы ноги были сухими и в тепле, то не страшно", – сказала эксперт.
По словам врача, опасны длительные прогулки без зонта в дождливую погоду, когда человек много времени остается в мокрой одежде и обуви, с мокрой головой, а при этом на улице холодно и ветрено. "Это приводит к временному снижению иммунитета, чем пользуются вирусы и бактерии", – уточнила Чернышова.
Она также добавила, что от таких прогулок лучше отказаться тем, кто недавно переболел, поскольку иммунитету нужно время на восстановление.
По мнению специалиста, прогулки под дождем в холодную погоду также негативно могут сказаться на волосах. "Из-за холодного ветра может случиться спазм сосудов кожи головы, в том числе и тех, что питают волосяные луковицы... Волосы не получают питания, следовательно, могут отмирать и выпадать. Даже это может привести к облысению", – объяснила врач.
Ранее врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова рассказала, что ложиться спать с мокрыми волосами можно, если в комнате нет сквозняка и закрыто окно, иначе возникает риск простудных заболеваний, отита и гайморита.
В свою очередь, врач-дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева порекомендовала перед сном подсушивать волосы в прикорневой зоне и немного по длине. Это, по мнению специалиста, поможет не только не заболеть, но еще и иметь ухоженный вид с утра.
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