Гинцбург рассказал, когда может начаться вакцинация подростков "Спутником М"

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Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в РФ стартует вакцинация подростков.

"Россия может начать добровольную вакцинацию детей в возрасте 12–17 лет вакциной "Спутник М" на следующей неделе", – приводятся его слова в Twitter вакцины "Спутник V".

Ранее глава Центра имени Гамалеи рассказал, что подростки гораздо лучше реагируют на появление антител, чем взрослые. Он также отметил, что подростки не испытывали серьезных побочных эффектов от вакцинации, кроме повышения температуры до 37,4 градуса.

Вакцину от коронавируса для подростков "Спутник М" зарегистрировали в России 24 ноября 2021 года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По итогам испытаний Минздрав выдал все необходимые документы.

Подростков с 12 до 15 лет будут вакцинировать только с разрешения родителей. С 15 лет потребуется собственное согласие ребенка.