В Кремле переадресовали в Минздрав РФ вопрос о поставках "ЭпиВакКороны"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство здравоохранения и правительственный Оперштаб вопрос о якобы приостановке закупок и поставок в регионы российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКороны", сообщает РИА Новости.
"Не нужно предполагать, нужно позвонить в Минздрав и задать этот вопрос. Занимается этим Оперативный штаб, возглавляемый вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, можно туда тоже обратиться", – сказал Песков.
По его словам, это не прерогатива Кремля.
Ранее СМИ сообщили, что Минздрав РФ приостановил закупки и поставки вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". В Госдуме якобы отметили, что вакцина давно не поставляется в регионы. В большинство субъектов последние партии были поставлены в конце ноября – начале декабря 2021 года.
По словам представителя научного центра "Вектор", производство идет в соответствии с планами. На складах производителей еще есть выпущенные в конце 2021 года четыре серии "ЭпиВакКороны-Н".
При этом в Минпромторге подчеркнули, что во всех регионах сформирован значительный запас всех вакцин от коронавируса. Представитель Минздрава отметил, что закупок препаратов "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" не было в последнее время, так как их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.
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