В России за сутки госпитализировали 2 506 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализированы 2 506 человек с диагностированным коронавирусом. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

За минувшие 24 часа после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выписаны 7 257 человек. Всего с начала пандемии в РФ болезнь перенес 17 633 601 человек.

При этом выявлено за сутки 4 896 новых случаев коронавируса, скончались 105 человек.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о начале исследований новой вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц.

По его словам, первые добровольцы уже получили препарат. Никаких негативных реакций у них на прививку не было.