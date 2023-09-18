Россиян призвали не пить алкоголь в отпуске для борьбы с акклиматизацией

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Справиться с акклиматизацией после возвращения из отпуска на юге поможет сон и занятия спортом, в конце отдыха лучше не злоупотреблять алкоголем и сигаретами. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Ирину Ярцеву.

Она также рекомендовала возвращаться на пару дней раньше до выхода из отпуска, резко переходить на работу не стоит.

"Нужно выспаться нормально, особенно если говорить о джетлаге. Если вы из Америки летите, где 9 часов разница, понятно, что вы будете перестраиваться потом долго. Если просто с юга возвращаетесь, то тут тоже важно пару дней на адаптацию оставить, сориентироваться по погоде. Сон обычно всегда помогает", – заявила она.

Ярцева рекомендовала использовать мелатонин, который может вернуть человека к местному режиму. Спать необходимо до полуночи, желательно в 22:00. Так мелатонин быстрее приведет человека в норму, уточнила врач.

Ранее стало известно, что около половины жителей РФ отправятся в октябре за рубеж. Путешествия по России запланировали 55,5% человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля снизилась на 12%. Самым популярным городом для осенних путешествий стала Москва (20,8%).

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