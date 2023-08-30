В России может появиться отель с системой "все включено" без алкоголя

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Сеть Atelika Hotel Group может запустить в России первый отель с безалкогольной системой "все включено". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

В РСТ отметили, что подобные места размещения существуют в той же Турции уже не первый год. Они популярны у семей с детьми, мусульман, а также тех, кто хочет избежать соседства с шумными постояльцами.

"В Турции уже много лет существуют отели с системой "все включено", не предполагающей употребление алкоголя. <...> В российской управляющей компании Atelika Hotel Group также рассматривают возможность введения безалкогольных пакетов в одном из отелей", – говорится в сообщении организации.

Там привели слова гендиректора компании Алексея Высоканова, который уточнил, что на безалкогольную систему "все включено" могут перевести один из отелей в Тверской области с неудовлетворительной загрузкой. В Atelika Hotel Group ожидают, что это позволит привлечь новых постояльцев.

Высоканов пояснил, что алкоголь из расчета на человека обходится отелю достаточно дешево, поэтому речи об экономии тут не идет. В компании рассматривают такое нововведение "исключительно как маркетинговый" ход, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что некоторые российские туроператоры начали предлагать путевки в Турцию по системе "все включено", в которую не входит алкоголь. Они дешевле путевок с полноценным "все включено" и призваны стимулировать спрос на семейный отдых у моря, однако пока массовой популярностью не пользуются.

До этого врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что чрезмерное употребление алкоголя, как и избыток жирной пищи, убивает поджелудочную железу. Так, по его словам, основная часть пациентов отделений реанимации с панкреонекрозом обычно приходится на людей, злоупотребляющих спиртным.



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