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12:32

Туризм

Туры в Турцию к сентябрю подешевели до 30 тысяч рублей на человека

Фото: depositphotos/seqoya

Горячие туры в Турцию на ближайшие даты продаются со скидками 40–60%. Сейчас самая минимальная стоимость, по которой можно улететь на отдых, составляет 30 тысяч рублей на человека. Об этом рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Недельный тур в отель "три звезды" с вылетом в конце августа на "все включено" обойдется в 60 тысяч рублей на двоих при покупке сейчас. Скидки есть в 40–60% от изначальной цены", – сказано в заявлении АТОР.

По информации ассоциации, падение стоимости на билеты в Турцию связано с традиционным уменьшением спроса в связи с началом учебного года. Это затронуло все направления, куда летом летали семьи с детьми. Но в АТОР утверждают, что такое предложение долго не продержится: спрос вернется на нормальный уровень с сентября, а с ним исчезнут и специальные акции.

В ассоциации сообщили, что начальные цены на недельные туры в Турцию с вылетом в начале сентября стоят уже примерно 92,5–100 тысяч рублей на двоих человек. С середины месяца самая минимальная стоимость на отдых в трехзвездочных отелях увеличится до 108–115 тысяч рублей за недельный тур на двоих.

Ранее в АТОР уже успели подсчитать минимальную сумму туров на Новый год. Так, поездка вдвоем за рубеж на зимние каникулы обойдется от 200 тысяч рублей.

Россияне начали бронировать новогодние туры

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