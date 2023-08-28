В России зафиксировали рост спроса на туры в Европу

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Спрос на экскурсионные поездки в Европу осенью вырос на 10–15% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"Подъем интереса к поездкам в Европу связан с адаптацией россиян к "новой реальности", связанной с необходимостью перелетов через третьи страны, более долгим получением шенгенской визы и ростом курса евро", – пояснили в ассоциации.

Чаще всего туристы из России бронируют поездки в Рим, Милан, Венецию, Париж, Барселону, Мадрид, Будапешт и в Вену. Помимо этого, интерес наблюдается к турам в Германию, Швейцарию и Великобританию.

Спрос на поездки в указанные страны в АТОР также объяснили условиями выдачи шенгенских виз. В странах первой тройки в 2022 и 2023 годах наблюдалось наибольшее количество одобрений.

В ассоциации добавили, что все туры в Европу сейчас осуществляются преимущественно в индивидуальном формате из-за сложности бронирования авиаперелетов. Туристы предпочитают приобретать билеты за 3–5 месяцев до вылета и с популярными пересадочными точками в Стамбуле, Ереване, Баку и Алма-Ате.

Ранее в АТОР спрогнозировали понижение стоимости путевок на российские курорты осенью на 25–30%. Спад цен объяснили завершением купального сезона в Крыму и Краснодарском крае. В частности, в первом цены на летний отдых в 2023 году упали на 12%.



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