Актриса Галина Беляева рассказала, что нашла родственников спустя 40 лет

Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Галина Беляева, известная по роли в фильме "Мой ласковый и нежный зверь", нашла родственников спустя 40 лет. Об этом она рассказала на программе "Малахов" на телеканале "Россия".

Беляева нашла своего отца, когда ей уже было больше 40 лет: ее супруг Сергей Дойченко обратился в специальную службу и разыскал Виктора Беляева.

"Когда я узнала, что мой папа жил в Воронеже, я ощутила, что мы точно когда-то соприкасались с ним. После того как я окончила хореографическое училище, я возвращалась туда много раз", – рассказала артистка.

Со своим отцом актриса была около 10 лет, но в 2018 году он умер. Затем она захотела найти других родственников по линии папы и вспомнила, что сестра ее бабушки Валерии в 1950-х переехала в Кемеровскую область.

Фотографии семьи Беляева нашла в архиве, а после передала их сотрудникам телепередачи, которые отправились в регион, чтобы поднять архивы.

В Кемеровской области корреспонденты разыскали троюродную сестру актрисы Наталью Чернову. Ее семья сначала заподозрила мошенничество, однако когда женщины встретились в студии, то были удивлены родством.

"Это волнительно, это неожиданно, а то, что вы, – вдвойне приятно", – отметили дети Черновой.

На программе Беляева нашла не только троюродную сестру, но и трех троюродных племянников и внуков.

Между тем актриса вместе с ведущим программы "Киноулица" Валентином Смирнитским вспомнила драму "Мой ласковый и нежный зверь" и те усадьбы Москвы, в которых снимался этот фильм. Она рассказала, как режиссер Эмиль Лотяну стал ее мужем, а композитор Евгений Дога посвятил ей свой знаменитый вальс.