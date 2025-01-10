10 января, 20:01Шоу-бизнес
Блогер Настя Ивлеева отреагировала на слухи о фиктивном браке
Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/НАСТЯ ИВЛЕЕВА
Блогер Анастасия Ивлеева в своем телеграм-канале высмеяла слухи о фиктивном браке с бизнесменом и телеведущим Филиппом Бегаком.
Ивлеева отреагировала на инсайд одного из телеграм-каналов, который со ссылкой на анонимные источники заявил, что брак блогера "контрактный и чистая фикция". Кроме того, в СМИ пару сравнили с Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе.
"А у нас все бабам счастья простить не могут!" – отметила девушка.
Ивлеева вышла замуж за Бегака в начале декабря 2024 года. Пара оформила брак в Мурманске и отправилась в тур по Заполярью.
До этого блогер была замужем за исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, они поженились в 2019 году. Спустя два года пара объявила о расставании.