Россияне рассказали, что им нужно для счастья 227 тыс рублей в месяц

Фото: depositphotos/Fascinadora

Для ощущения счастья среднестатистическому жителю России достаточно дохода в размере около 227 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на опрос аналитического центра ВЦИОМ.

Эта сумма эквивалентна примерно 2,5 средней зарплаты по стране. При этом в 2017-м, по данным ВЦИОМ, для счастья россиянам хватало 109 тысяч рублей.

За последние 8 лет сумма "счастливого дохода" увеличилась вдвое, что означает ее ежегодный рост примерно на 9,5%. Как пояснил эксперт аналитического центра ВЦИОМ Алексей Ручин, несмотря на то что этот показатель немного превышает уровень инфляции за данный период, он в целом ему соответствует.



Специалист связал рост номинальной стоимости счастья с увеличением цен, отметив, что его реальная стоимость повышается медленными темпами.

"В нынешних турбулентных условиях работает скорее правило "не до жиру – быть бы живу", – добавил Ручин.

В исследовании говорится, что сумма, делающая человека счастливым, сильно зависит от места его жительства. Например, москвичам и петербуржцам требуется около 69,5 тысячи рублей в месяц, тогда как жителям сел достаточно 116,5 тысячи.

Кроме того, представители разных поколений также имеют разные представления о том, сколько им нужно для счастья. В частности, младшим миллениалам нужно 470 тысяч рублей, а тем, кто родился до 1947 года, – 58 тысяч.

В ходе анализа также было установлено, какие чувства вызывает у россиян их текущее финансовое положение. Выяснилось, что счастливыми себя ощущают только 8% респондентов, а 34% – довольными своим материальным благополучием. В результате более 40% граждан теперь испытывают положительные эмоции по этому поводу.

Для сравнения, в 1999 году, согласно данным ВЦИОМ, никто не чувствовал себя счастливым из-за своего материального положения, а довольными своим доходом были только 11% граждан.

Ранее Росстат провел анализ распределения численности работников по размерам зарплаты и выяснил, что свыше 45 тысяч россиян зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц в этом году.

Количество граждан с таким доходом в два раза превысило показатели двухлетней давности. Тогда число россиян, которые зарабатывали более 1 миллиона в месяц, превышало 24 тысячи человек. При этом зарплату до 2 миллионов рублей в 2025 году получают свыше 34 тысяч человек, от 2 до 3 миллионов – 5 728, а больше 3 миллионов – 5 301.