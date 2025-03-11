Bild: фентаниловая эпидемия началась в немецком Франкфурте

11 марта, 09:36В мире
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В немецком Франкфурте-на-Майне началась фентаниловая эпидемия, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bild.
По данным издания, проживающие в городе стали употреблять фентанил. Ситуация, утверждают журналисты, начинает выходить из-под контроля.
Местные чиновники, пишет СМИ, собрались организовать и провести конференцию по этой проблеме, а также обратиться за помощью к иностранным специалистам.
Ранее испанская полиция перехватила парусное судно, на борту которого находилось 600 килограммов наркотических веществ. Преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки наркотиков в Испанию.
Операцию провели при сотрудничестве правоохранителей нескольких стран. Полученные сведения от Франции, Великобритании и США помогли выявить маршрут судна и спланировать его задержание.
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