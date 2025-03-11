Bild: фентаниловая эпидемия началась в немецком Франкфурте

Фото: 123RF/loft39studio

В немецком Франкфурте-на-Майне началась фентаниловая эпидемия, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bild.

По данным издания, проживающие в городе стали употреблять фентанил. Ситуация, утверждают журналисты, начинает выходить из-под контроля.

Местные чиновники, пишет СМИ, собрались организовать и провести конференцию по этой проблеме, а также обратиться за помощью к иностранным специалистам.

Ранее испанская полиция перехватила парусное судно, на борту которого находилось 600 килограммов наркотических веществ. Преступники использовали яхту под польским флагом для транспортировки наркотиков в Испанию.

Операцию провели при сотрудничестве правоохранителей нескольких стран. Полученные сведения от Франции, Великобритании и США помогли выявить маршрут судна и спланировать его задержание.