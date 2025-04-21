NYP: мэр Ланкастера Пэррис предложил бесплатно давать наркотики бездомным

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Мэр-республиканец Ланкастера Рекс Пэррис предложил бесплатно давать наркотики бездомным. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на New York Post.

Так глава калифорнийского города ответил на вопрос о возможных способах решения проблемы с бездомными. Мэр города добавил, что бездомным стоит дать "столько фентанила, сколько они захотят".

Пэррис отметил, примерно 40–45% бездомных жителей города являются бывшими заключенными, которые несут ответственность за большинство преступлений, совершенных в Ланкастере.

Предложение мэра вызвало возмущение со стороны общественности. Однако, несмотря на негативную реакцию, Пэррис заявил, что не жалеет о том, что сказал. По его словам, федеральным властям США необходимо провести "чистку" среди бездомного населения.

При этом глава Ланкастера признал жестокость собственной позиции, отметив, что она все же необходима.

Ранее сообщалось, что в немецком Франкфурте-на-Майне началась фентаниловая эпидемия. По данным издания, проживающие в городе стали употреблять фентанил. Ситуация, утверждают журналисты, начинает выходить из-под контроля.

Местные чиновники, пишет СМИ, собрались организовать и провести конференцию по этой проблеме, а также обратиться за помощью к иностранным специалистам.