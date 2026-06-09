Собянин сообщил о ликвидации уже 24 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ПВО Минобороны отразила атаку двух вражеских беспилотников, летевших на Москву во вторник, 9 июня. Об этом в МАХ сообщил Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

За последние сутки было ликвидировано уже 24 беспилотника. Атака вражеских дронов на российскую столицу началась накануне, 8 июня.

На фоне опасности в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово ввели ограничительные меры – авиагавани выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Жуковский полностью закрыт для приема и выпуска рейсов.