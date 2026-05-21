21 мая, 09:03

Politico: Трамп рассматривает дипломатические и военные варианты действий против Кубы

СМИ узнали, какие варианты действий против Кубы рассматривает Трамп

Фото: ТАСС/EPA/POOL/JIM LO SCALZO

Президент США Дональд Трамп вместе со своей командой рассматривает как дипломатические, так и военные сценарии для дальнейших действий на Кубе. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

Как уточнил один из высокопоставленных чиновников Белого дома, в настоящее время лидер Штатов еще окончательно не определился с выбором между ними.

Авторы материала подтверждают неопределенность стратегии Вашингтона в отношении Гаваны, но добавляют, что США продолжают политику ограничений, включая блокирование поставок энергоресурсов и расширение санкционных списков.

Трамп объявил Кубу следующей целью США в марте. В мае он подтвердил планы отправить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью после завершения конфликта в Иране.

Тем не менее бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва выразил уверенность в том, что глава Белого дома не планирует вооруженной интервенции или полномасштабного нападения на остров. По словам Лулы, американский лидер дал понять, что исключил такой сценарий.

