Турэксперт Васильева назвала пять интересных маршрутов "Серебряного ожерелья"

В августе 2026 года город Кириллов в Вологодской области получил статус столицы туристического проекта "Серебряное ожерелье России". О Золотом кольце слышал практически каждый, а вот об ожерелье знают пока немногие. Турэксперт Екатерина Васильева расскажет, куда поехать в путешествие по Северо-Западу.



Санкт-Петербург

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Лев Роман

Работа над этим туристическим маршрутом началась в 2012 году, и сегодня в него входят одиннадцать регионов Северо-Запада России от Калининградской области до Ненецкого автономного округа. Партнеры проекта "Серебряное ожерелье" разработали несколько маршрутов, объединяющих самые интересные его объекты – от популярных городов вроде Санкт-Петербурга до малоизвестных, но не менее любопытных для туристов.

В целом Санкт-Петербургом опытного туриста не удивить, поэтому здесь все решает угол зрения. Например, проект предлагает знакомство с городом как с модным и современным: Севкабель порт, музей современного искусства "Эрарта", Новая Голландия, модный книжный "Подписные издания" с почти столетней историей, Лахта-центр. У разных турагентств программа может варьироваться – и по продолжительности, и по набору достопримечательностей.

Как добраться и сколько стоит: самолетом (1,5 часа в пути и от 6 300 рублей за билеты туда и обратно), поездом (с Ленинградского, Киевского, Курского или Восточного вокзала; от 2 100 рублей в одну сторону, 8–10 часов в пути) или "Сапсаном" (около четырех часов и в среднем от 3 500 рублей в одну сторону). Стоимость экскурсии (около 3,5 часа) – от 3 500 рублей с человека.

От Архангельска до Соловков

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Яковлев

Архангельская область считается одним из лучших мест для первого знакомства с Севером. Туры обычно начинаются в столице региона с посещения исторического центра, набережной и музеев (например, деревянного зодчества и народного искусства "Малые Корелы"), далее маршрут лежит на Соловецкий архипелаг. Здесь сохранились лабиринты на капищах древних людей, а также эти места хранят память об одной из самых жестоких и трагичных страниц нашей истории. В тюрьме "Слон" можно увидеть, в каких условиях жили заключенные, а на горе Секирной посетить храм-маяк и узнать о быте соловецких монахов и о том, как им удавалось выращивать фрукты за полярным кругом.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Архангельска – два часа в пути в одну сторону и от 8 500 рублей за билеты туда и обратно. Туры по этому маршруту обычно длятся 3–5 дней. Трехдневный тур из Архангельска обойдется от 35 500 рублей с человека при двухместном размещении, сюда включены все экскурсии по программе, размещение в отеле, завтраки и обеды. Дополнительно оплачиваются ужины и трансфер из аэропорта и обратно.

Ладога

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Петр Ковалев

Путешествие вокруг Ладожского озера сразу по двум регионам – Ленинградской области и Карелии. Первая точка маршрута – город Приозерск с его древней крепостью Корела, а дальше путь лежит в Карелию – мимо ладожских шхер к экопарку "Долина водопадов", саамской деревне и, наконец, в парк "Рускеала" на ретропоезде "Рускеальский экспресс". Обратный путь до Санкт-Петербурга пролегает через село Старая Ладога, которое входит в число древнейших русских городов.

Как добраться и сколько стоит: до Санкт-Петербурга самолетом (1,5 часа в пути и от 6 300 рублей за билеты туда и обратно), поездом (с Ленинградского, Киевского, Курского или Восточного вокзала) – от 2 100 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсаном" (около четырех часов) от 3 500 рублей в одну сторону. Стоимость тура на четыре дня – от 99 900 рублей с человека при условии двухместного размещения, сюда включено проживание в отеле, завтраки, обеды, все экскурсии по программе и билеты на "Рускеальский экспресс". Дополнительно оплачиваются ужины и проезд до Санкт-Петербурга.

Калининградская область

Фото: legion-media.com/ТАСС/Виталий Невар

Калининградская область – это "западные ворота" нашей страны. Исторический центр Калининграда и район зажиточных бюргеров с абсолютно европейским вайбом, частично сохранившиеся оборонительные башни и остров Канта со знаменитым Кафедральным собором. Далее маршрут лежит за город – в Зеленоградск, на Куршскую косу, где рядом с поселком Морское расположена одна из самых высоких дюн в Европе – дюна Ореховая. И, наконец, поселок Янтарный с говорящим названием, где сосредоточено 90% разведанных запасов янтаря в мире, а местному пляжу регулярно присваивают "голубой флаг".

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – 2,5 часа в одну сторону и от 9 200 рублей за билеты туда и обратно. Тур на три дня обойдется от 15 000 рублей (при условии трехместного размещения, двухместное – от 15 500 рублей). В стоимость включено размещение в отеле, завтраки и все экскурсии по программе с входными билетами в музеи. Дополнительно оплачиваются обеды, ужины и дорога до Калининграда.

Вологда и Кириллов

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Куликов

Вологду называют "душой Русского Севера". Здесь очень красивый исторический центр, соборы из белого камня, деревянные особняки с теми самыми "резными палисадами" и живописная набережная. В Вологде бережно хранят традиции вологодского кружевоплетения – здесь по сей день работает кружевная фирма "Снежинка", которая была создана еще в 1930 году и тогда называлась "Волкружевосоюз", где трудились около 40 тысяч кружевниц. А в 12 километрах от Вологды расположен архитектурно-этнографический музей "Семенково", который рассказывает о быте зажиточной русской деревни рубежа XIX–XX веков.

В связи с новым статусом города Кириллова его тоже стали включать в туры по Вологодской области. Главный пункт программы здесь – это Кирилло-Белозерский монастырь, где можно увидеть уникальные иконостасы XV–XVI веков и коллекцию шитья с вещами основателя монастыря Кирилла Белозерского. Иногда в программу включают также Ферапонтов монастырь XIV века, также расположенный недалеко от Вологды, который с 2000 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Вологды – 1,5 часа в пути в одну сторону и от 13 500 рублей за билеты туда и обратно. На поезде дешевле – с Ярославского вокзала 7–9 часов в пути и от 1 700 рублей за билет в одну сторону. Стоимость двухдневного тура начинается от 22 100 рублей с человека (при условии трехместного размещения, двухместное – от 23 200 рублей). В стоимость включено размещение в отеле, экскурсии по программе, завтраки и обеды. Ужины и проезд до Вологды оплачиваются дополнительно.