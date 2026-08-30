Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 08:00

Истории
Главная / Истории /

Турэксперт Васильева назвала уникальные деревни для поездки на выходные из Москвы

Малиновая сказка, родина балалайки и кружево: 5 уникальных деревень недалеко от Москвы

Прокатиться в выходные в сельскую местность и перезагрузить голову – в Москве это зачастую не блажь, а необходимость. Выбрать подходящее место можно по фото и по рассказам друзей, но в 2014 году в России была создана Ассоциация самых красивых деревень и городков, которая упростит этот поиск. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала пять живописных деревень из этого списка.

Вятское

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Карта ассоциации постоянно пополняется, и подать заявку на вступление может любой населенный пункт, где живут не более 30 тысяч человек. Главный критерий – это должна быть живая, не музеефицированная деревня или маленький город, где хотя бы отчасти сохранился сельский уклад жизни.

Одним из таких мест стало старинное купеческое село, которое включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и с 2020 года здесь находится штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Иногда его сравнивают с Санкт-Петербургом, даже говорят: "Вятское городок – Петербурга уголок". Все дело в архитектуре, она действительно напоминает Северную столицу, так как артели именно вятских мастеров строили Петербург, а по возвращении домой воплощали свои идеи и здесь.

Туристы найдут много камерных музеев (например, музей ангелов и музей механических музыкальных устройств), сюда регулярно приезжают на пленэры художники, а также есть свой гастрономический бренд – вятские соленые огурцы, которые в XIX веке подавали к императорскому столу, а сегодня – практически в каждом кафе и ресторане.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Ярославля на поезде с Ярославского вокзала, в пути от трех часов, стоимость билетов – от 760 рублей в одну сторону; оттуда – на автобусе до Вятского, в пути 50 минут, стоимость билета – около 147 рублей в одну сторону. Билеты в музеи – от 300 рублей.

Константиново

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Село Константиново в Рязанской области связано с именем поэта Сергея Есенина, и главная точка притяжения туристов здесь – Государственный музей-заповедник его имени. Это целый комплекс исторических и восстановленных зданий рубежа XIX–XX веков, которые сохранили атмосферу той эпохи.

На территории расположена усадьба родителей Есенина, где поэт провел детство и юность, там можно увидеть мебель и предметы быта, включая самовар, за которым собиралась семья Есениных, усадьба их соседки Лидии Кашиной, в которую был влюблен поэт, земская школа, Казанская церковь и другие объекты.

Отдельного внимания стоит местная природа: смотровая площадка на берегу Оки, с которой открывается живописная панорама, множество тропинок, ведущих к реке, и тополь, который, по легенде, посадил здесь сам Сергей Есенин.

Как добраться и сколько стоит: на экспрессе с Казанского вокзала до станции Рыбное (около 2,5 часа в пути и от 710 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе № 132 до Константинова (25–30 минут). Единый билет в музей-заповедник – 600 рублей, вход на территорию – 300 рублей.

Верея

Фото: ТАСС/Александр Артёменков

Верея – один из самых маленьких городков Московской области. В прошлом она была одним из городов-крепостей на западе Московского княжества, о чем сегодня напоминают земляные валы, окружавшие кремль. Сам кремль до наших дней не уцелел, можно увидеть только городище, но сохранились торговые ряды, построенные при Екатерине II, которые и сегодня используются по назначению – там находятся магазины.

Главные достопримечательности, которые отмечают туристы, – это вид на панораму города с высокого правого берега реки Протвы и уютная атмосфера провинциального города, пока мало тронутого массовым туризмом.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Белорусского вокзала до Можайска (от часа до двух в пути и от 490 рублей за билет в одну сторону), оттуда еще 30–40 минут на автобусе до Вереи, билет в одну сторону от 88 рублей.

Калязин

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Этот старинный городок Тверской губернии построен на месте древнего монастыря Николы на Жабне, который располагался здесь еще до XII века, и сегодня в Калязине по-прежнему много церквей и храмов. В прошлом этот город славился множеством промыслов и ремесел, от гончарного до сапожного, но особое место здесь всегда занимало кружевоплетение.

В Калязинском доме ремесел до сих пор проводят мастер-классы по плетению кружева, там же в сувенирной лавке можно приобрести кружевные изделия в качестве сувенира.

Один из символов города – затопленная колокольня Николаевского собора, которая и сегодня видна из волжских вод, но уже отреставрированная и окруженная подсветкой. Также в Калязине нет никаких вредных промышленных производств, его территория считается экологически чистой, и туристы приезжают сюда рыбачить и собирать ягоды и грибы, которых в местных лесах немало.

Как добраться и сколько стоит: на автобусе с автовокзала "Северные ворота", в пути около трех часов, билет – от 1 485 рублей в одну сторону.

Бежецк

Фото: bezhezk.ru

Один из древнейших городков Тверской области, который впервые упоминается в летописи в 1137 году и считается родиной балалайки. На его улицах сохранилась колоритная жилая застройка – деревянные дома с резными фасадами, а также одна из главных городских достопримечательностей – особняк купцов Неворотиных начала XX века. Здание напоминает московскую архитектуру раннего модерна, парадный вход украшен колоннами, а карнизы поддерживают фигуры атлантов.

На гербе города изображен куст малины – так распорядилась императрица Екатерина II, которая однажды попробовала малину из местных лесов и так впечатлилась, что решила, что это достойно герба. Малина до сих пор считается одним из символов города, в Бежецке есть интерактивное пространство "Малиновая сказка", где регулярно проходят творческие программы, посвященные этой ягоде и другим местным достопримечательностям.

Как добраться и сколько стоит: на автобусе с автовокзала "Северные ворота", в пути 4–5 часов, билет – от 1 167 рублей в одну сторону.

Читайте также


Васильева Екатерина

туризмистории

Главное

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика