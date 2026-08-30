Турэксперт Васильева назвала уникальные деревни для поездки на выходные из Москвы

Прокатиться в выходные в сельскую местность и перезагрузить голову – в Москве это зачастую не блажь, а необходимость. Выбрать подходящее место можно по фото и по рассказам друзей, но в 2014 году в России была создана Ассоциация самых красивых деревень и городков, которая упростит этот поиск. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала пять живописных деревень из этого списка.

Вятское

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Карта ассоциации постоянно пополняется, и подать заявку на вступление может любой населенный пункт, где живут не более 30 тысяч человек. Главный критерий – это должна быть живая, не музеефицированная деревня или маленький город, где хотя бы отчасти сохранился сельский уклад жизни.

Одним из таких мест стало старинное купеческое село, которое включено в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и с 2020 года здесь находится штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Иногда его сравнивают с Санкт-Петербургом, даже говорят: "Вятское городок – Петербурга уголок". Все дело в архитектуре, она действительно напоминает Северную столицу, так как артели именно вятских мастеров строили Петербург, а по возвращении домой воплощали свои идеи и здесь.

Туристы найдут много камерных музеев (например, музей ангелов и музей механических музыкальных устройств), сюда регулярно приезжают на пленэры художники, а также есть свой гастрономический бренд – вятские соленые огурцы, которые в XIX веке подавали к императорскому столу, а сегодня – практически в каждом кафе и ресторане.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Ярославля на поезде с Ярославского вокзала, в пути от трех часов, стоимость билетов – от 760 рублей в одну сторону; оттуда – на автобусе до Вятского, в пути 50 минут, стоимость билета – около 147 рублей в одну сторону. Билеты в музеи – от 300 рублей.

Константиново

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Село Константиново в Рязанской области связано с именем поэта Сергея Есенина, и главная точка притяжения туристов здесь – Государственный музей-заповедник его имени. Это целый комплекс исторических и восстановленных зданий рубежа XIX–XX веков, которые сохранили атмосферу той эпохи.

На территории расположена усадьба родителей Есенина, где поэт провел детство и юность, там можно увидеть мебель и предметы быта, включая самовар, за которым собиралась семья Есениных, усадьба их соседки Лидии Кашиной, в которую был влюблен поэт, земская школа, Казанская церковь и другие объекты.

Отдельного внимания стоит местная природа: смотровая площадка на берегу Оки, с которой открывается живописная панорама, множество тропинок, ведущих к реке, и тополь, который, по легенде, посадил здесь сам Сергей Есенин.

Как добраться и сколько стоит: на экспрессе с Казанского вокзала до станции Рыбное (около 2,5 часа в пути и от 710 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе № 132 до Константинова (25–30 минут). Единый билет в музей-заповедник – 600 рублей, вход на территорию – 300 рублей.

Верея

Фото: ТАСС/Александр Артёменков

Верея – один из самых маленьких городков Московской области. В прошлом она была одним из городов-крепостей на западе Московского княжества, о чем сегодня напоминают земляные валы, окружавшие кремль. Сам кремль до наших дней не уцелел, можно увидеть только городище, но сохранились торговые ряды, построенные при Екатерине II, которые и сегодня используются по назначению – там находятся магазины.

Главные достопримечательности, которые отмечают туристы, – это вид на панораму города с высокого правого берега реки Протвы и уютная атмосфера провинциального города, пока мало тронутого массовым туризмом.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Белорусского вокзала до Можайска (от часа до двух в пути и от 490 рублей за билет в одну сторону), оттуда еще 30–40 минут на автобусе до Вереи, билет в одну сторону от 88 рублей.

Калязин

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Этот старинный городок Тверской губернии построен на месте древнего монастыря Николы на Жабне, который располагался здесь еще до XII века, и сегодня в Калязине по-прежнему много церквей и храмов. В прошлом этот город славился множеством промыслов и ремесел, от гончарного до сапожного, но особое место здесь всегда занимало кружевоплетение.

В Калязинском доме ремесел до сих пор проводят мастер-классы по плетению кружева, там же в сувенирной лавке можно приобрести кружевные изделия в качестве сувенира.

Один из символов города – затопленная колокольня Николаевского собора, которая и сегодня видна из волжских вод, но уже отреставрированная и окруженная подсветкой. Также в Калязине нет никаких вредных промышленных производств, его территория считается экологически чистой, и туристы приезжают сюда рыбачить и собирать ягоды и грибы, которых в местных лесах немало.

Как добраться и сколько стоит: на автобусе с автовокзала "Северные ворота", в пути около трех часов, билет – от 1 485 рублей в одну сторону.

Бежецк

Один из древнейших городков Тверской области, который впервые упоминается в летописи в 1137 году и считается родиной балалайки. На его улицах сохранилась колоритная жилая застройка – деревянные дома с резными фасадами, а также одна из главных городских достопримечательностей – особняк купцов Неворотиных начала XX века. Здание напоминает московскую архитектуру раннего модерна, парадный вход украшен колоннами, а карнизы поддерживают фигуры атлантов.

На гербе города изображен куст малины – так распорядилась императрица Екатерина II, которая однажды попробовала малину из местных лесов и так впечатлилась, что решила, что это достойно герба. Малина до сих пор считается одним из символов города, в Бежецке есть интерактивное пространство "Малиновая сказка", где регулярно проходят творческие программы, посвященные этой ягоде и другим местным достопримечательностям.

Как добраться и сколько стоит: на автобусе с автовокзала "Северные ворота", в пути 4–5 часов, билет – от 1 167 рублей в одну сторону.