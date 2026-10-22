Москвичи начали продавать домашнюю еду через сайты объявлений

Каждый второй житель столицы стал чаще покупать готовую еду, сообщили аналитики. На этом фоне в Сети набирает обороты новый тренд – домашняя пища с рук. Почему жители города все чаще выбирают доставку и чем опасна такая кулинария, разбиралась Москва 24.

"Выбрал – привезли"

Каждый второй москвич стал чаще покупать готовую еду, подсчитали аналитики. Маргарита Швецова, регулярно пользующаяся сервисами доставки, рассказала телеканалу Москва 24 о преимуществах такого решения лично для себя.

"Я домосед. Зашел в приложение, выбрал, что нравится, подумал, передумал – и тебе привезли на дом. Очень удобно. Если ожидание и реальность не совпадают, я спокойно жалуюсь. Для меня важно, как организация реагирует на это: разбирается ли, становится ли на сторону клиента", – подчеркнула она.

При этом нередко возникают опасения, какого качества эти блюда и есть ли риск отравления. В эфире телеканала Москва 24 фудблогер Макс Брандт провел распаковку нескольких доставок, оценив состояние упаковки, температуру блюд и их состав. Первым заказом стали роллы: упаковка была не только эстетично оформлена, но и опломбирована.





Макс Брандт фудблогер Запеченные роллы упаковали в фольгу, чтобы сохранить тепло, но даже такая упаковка не гарантирует, что блюдо приедет достаточно горячим. Оно чуть теплее холодных, но в целом хорошее. По скрутке все хорошо, по ингредиентам замечательно.

"Филадельфия" так и вовсе оказалась "близка к эталонной": много начинки, свежий лосось, вопросов не возникло.

Следующий заказ включал пиццу и ролл с ветчиной и сыром в лаваше.

"Через коробку чувствую тепло, тоже есть пломба. Качество, может быть, выше, чем у средней доставки. Классическая пепперони с хорошим балансом теста, колбасок и сыра", – сказал блогер.

Ролл в фольге, по ощущениям Брандта, оставался горячим – не ниже 50 градусов. При этом он заметил, что уголок конкретного блюда перепекли, из-за чего оно горчит и излишне хрустит. Плюс ветчина внутри была "не самая дорогая".

Однако покупатели не всегда получают ожидаемое. К примеру, в июне 2024 года произошло массовое отравление готовыми салатами от популярного сервиса доставки. Еду готовили в промзоне в подмосковной Балашихе, в продукции обнаружили яд – сотни пострадавших, один погибший. Несмотря на подобные инциденты, рынок готовой еды продолжает расти.

Что важно знать

"Спецреп": готовая еда

Нутрициолог Арина Холькина в беседе с телеканалом Москва 24 посоветовала смотреть не только на внешний вид и срок годности готовых блюд, но и на состав.

"Смотрите, чтобы основным был белок. Второе – КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы. – Прим. ред.). Третье – способ приготовления. Лучше выбирать запекание, готовку на пару, гриль – это всегда предпочтительнее фритюра", – подчеркнула эксперт.

Психолог по пищевому поведению Александра Изюменко объяснила в беседе с телеканалом, что причина популярности готовой еды – в чрезмерной усталости современного человека, чего ранее "не было в истории".





Александра Изюменко психолог по пищевому поведению Мы никогда не выполняли столько задач: воспитание детей, зарабатывание денег, ведение быта и еще готовка. Раньше такого объема функций у людей не было.

При этом в Сети появился новый тренд: обычные люди готовят домашнюю еду и продают на сайтах объявлений. Журналисты телеканала оформили заказ у такого повара – в ассортименте блюда на любой вкус, от выпечки до кухни разных народов мира. Но главное – десятки положительных отзывов.

Заказ на оливье и куриный шашлык обошелся в 1800 рублей. Доставка не предусматривалась – еду передали из рук в руки возле подъезда. На просьбу предоставить медкнижку повар предложила скидку на первый заказ, отметив, что из 700 рублей выручки 500 она готова уступить.

Упаковка с пломбой или наклейкой отсутствовала: еду сложили в контейнеры и обычный пакет, что создает парниковый эффект – на стенках были капли воды.

Салат оказался вкусным, однако колбаса была не вареная, а копченая. Шашлык частично пережарили, но вкуса это не испортило. Никаких гарантий качества или хотя бы чека о покупке журналистам не предоставили, в случае претензий доказать факт покупки будет затруднительно.

