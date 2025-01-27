The Thaiger: мужчина попал на собственные похороны в Таиланде из-за ошибки полиции

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В Таиланде мужчина, вернувшийся домой с заработков, попал на собственные похороны, так как полиция ранее посчитала его умершим, сообщает The Thaiger.

Издание сообщает, что правоохранители расследовали смерть неизвестного из провинции Кхонкэн, который замерз на улице. Они посчитали, что умер мужчина по имени Пхет, живший в провинции Саконнакхон.

Тело неизвестного отправили на экспертизу. Сотрудники полиции сообщили о трагедии семье Пхета и посоветовали им подготовить церемонию похорон.

Через два дня младший брат пострадавшего приехал в Кхонкэн за результатами экспертизы, однако на теле, которое ему предоставили, не было характерной татуировки. Родственник не был уверен в воспоминаниях о рисунке, поэтому стал ждать отчет экспертов.

Затем ему позвонила семья Пхета с новостью о том, что он вернулся домой. Отец Пхета рассказал изданию, что его сын занимался продажей вторсырья и мог уезжать на несколько дней, однако в этот раз его не было гораздо дольше, из-за чего он подумал, что Пхет умер.

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